شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يتقدم على المقاولون بهدف معلول فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الاهلى والمقاولون العرب المقامة حالياً بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز بتقدم الاهلي بهدف سجله على معلول.

ويحتاج الأهلي للفوز الليلة على المقاولون العرب من أجل التتويج رسمياً بالبطولة دون النظر لنتيحة مباراة الزمالك أو الأسماعيلي المقاحة حالياً أو الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول، حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي ووليد أزارو

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : محمود أبو السعود ، احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى ، عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو ، محمد طلعت وسيف الجزيرى.

بدأ الاهلي المباراة بنشاط ملحوظ باحثاً عن هدف مُبكر حيث شغط الأحمر عن طريق محمد هاني من الجبهة اليمنى وأيمن أشرف من الناحية اليسرى وكذلك عن طريق إختراقات رمضان صبحي ووليد سليمان .

في المقابل ، لعب المقاولون العرب بطريقة دفاعية مُحكمة وفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب الاهلي ولم يترك الكرة تصل لوليد أزارو وإعتمد ذئاب الجبل على الهجمات المرتدة.

سدد عمرو السولية الكرة في الدقيقة العاشرة بعدما وصلته من عرضية عن طريق الشحات ومدافع المقاولون لكن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمرات.

وكادت الدقيقة 18 تشهد هدف أول للأهلي بعدما حدثت "دربكة" في منطقة دفاع المقاولون ووصلت الكرة إلى لاعبي الاهلي ومرر الشحات كرة إلى رمضان صبحي لكن الأخير تباطئ في التسديد ليتدخل لاعبو المقاولون وينقذون الموقف.

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واصل الاهلي سيطرته على المباراة ويحتسب الحكم محمد عادل ضربة حرة مباشرة سددها وليد سليمان وأرتدت في الحائط لتصل إلى على معلول الذى يُسدد الكرة في شباك محمود أبوالسعود في الدقيقة 26.

لم يتراجع الاهلي بعد هدف معلول وواصل سيطرته على اللقاء ومرر محمد هاني كرة رائعة من ناحية اليمين لحسين الشحات الذى لعب كرة رائعة لكن محمود أبو السعود حارس المقاولون أنقذها ببراعة.

رمضان صبحي قاد هجمة عنترية من ناحية اليسار وراوغ أكثر من لاعب بالمقاولون العرب لكن دفاع الذئاب ينقذ الموقف في النهاية بسبب "أنانية" رمضان.

رد المقاولون بهجمة خطرة على الاهلي لم يحسن لاعبو الذئاب التعامل معها وأشهر الحكم بطاقة صفراء للاعب المقاولون لويس إدواردو للخشونة مع رمضان صبحي.

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الاول سيطرة حمراء وأهدر رامي ربيعة وأزارو فرص للتسجيل كما ضغط المقاولون العرب قبل أن يطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الشوط الاول بتقدم الاحمر بهدف معلول.