شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صدمة بـ100 ألف دولار.. أندرلخت يفاجئ الأهلى فى صفقة بيع تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدم نادى أندرلخت البلجيكى نظيره الأهلى برئاسة محمود الخطيب بقرار غريب، يخص صفقة بيع تريزيجيه لأستون فيلا. وأكد النادى البلجيكى أحقيته فى الحصول على 100 ألف دولار من صفقة بيع محمود حسن تريزيجيه لأستون فيلا الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 10 ملايين يورو. Advertisements وأعلن نادى أستون فيلا الانجليزى تعاقده رسميًا مع اللاعب محمود حسن تريزيجيه قادما من قاسم باشا التركى فى صفقة انتقال هى الأولى من نوعها للاعبين المصريين عقب انتهاء مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضيين.

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