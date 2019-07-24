شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة "التتويج" بالدوري بين الاهلي والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نطلقت مباراة الاهلى والمقاولون العرب بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز ويدير اللقاء الحكم محمد عادل .

ويحتاج الاهلي للفوز الليلة على المقاولون العرب من أجل التتويج رسمياً بالبطولة دون النظر لنتيحة مباراة الزمالك أو الأسماعيلي المقامة حالياً أو الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري.

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ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول، حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي ووليد أزارو

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : محمود أبو السعود ، احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى ، عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو ، محمد طلعت وسيف الجزيرى.