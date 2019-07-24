شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإسماعيلى يتعادل مع الزمالك 1 / 1 بهدية من زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الإسماعيلى مع الزمالك بهدف لمثله فى الدقيقة 37 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع والعشرين بالدورى الممتاز.

تقدم الزمالك من خلال محمود علاء فى الدقيقة 14 من ركلة جزاء ثم فى الدقيقة 37 أخطأ أحمد زيزو لاعب الزمالك فى إعادة الكرة ليستقبلها شيلونجو مهاجم الإسماعيلى مسجلا هدف التعادل لفريقه.

ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : عماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن و أحمد سيد زيزو.

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خط الهجوم :عمر السعيد.

فيما دخل الإسماعيلى المواجهة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد مجدى.

خط الدفاع: أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن.

خط الوسط: عبد الرحمن مجدى، عماد حمدى، محمد الضرف، محمد بيومى.

خط الهجوم: محمد الشامى، شيلونجو.