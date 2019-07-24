شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هدف "ملغى" للزمالك أمام الإسماعيلى بسبب التسلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك والإسماعيلى هدفا للفريق الأبيض بداعى التسلل والذى سجله فرجانى ساسى فى الدقيقة 29 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع والعشرين بالدورى الممتاز. ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي: ودخل الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى : عماد السيد. خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن و أحمد سيد زيزو. Advertisements خط الهجوم :عمر السعيد. فيما دخل الإسماعيلى المواجهة بالتشكيل التالى: فيما دخل الإسماعيلى المواجهة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد مجدى. خط الدفاع: أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن. خط الوسط: عبد الرحمن مجدى، عماد حمدى، محمد الضرف، محمد بيومى. خط الهجوم: محمد الشامى، شيلونجو.

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