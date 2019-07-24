شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. الزمالك يتقدم على الإسماعيلى بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الزمالك يتقدم على الاسماعيلى بهدف مقابل للاشئ بعد مرور 30 دقيقة من المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 للدورى ، أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 .

هدأت المباراة فى الربع ساعة الثانية من اللقاء ، بعدما احرز الزمالك هدفه الأول ولم تسنح أى فرصة على مرمى الفريقين ، فى الوقت الذى حاول فيه لاعبو الزمالك امتلاك الكرة فى منتصف وسط الملعب ، بينما

جاء تشكيل الزمالك على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن و أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم :عمر السعيد.

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تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

محمد مجدي في حراسة المرمى

الدفاع.. أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن

فى الوسط.. عبد الرحمن مجدى، عماد حمدى، محمد الضرف، محمد بيومى

فى الهجوم.. محمد الشامى، وشيلونجو