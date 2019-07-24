شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد المقاولون.. الأحمر يحافظ على هدف التقدم بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الاهلى والمقاولون العرب المقامة حالياً بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز وأصبحت النتيجة تقدم الاهلي بهدف سجله على معلول.

ويحتاج الاهلي للفوز الليلة على المقاولون العرب من أجل التتويج رسمياً بالبطولة دون النظر لنتيحة مباراة الزمالك أو الأسماعيلي المقاحة حالياً أو الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول، حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي ووليد أزارو

فيما يضم تشكيل المقاولون العرب ، كلاً من : محمود أبو السعود ، احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى ، عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو ، محمد طلعت وسيف الجزيرى.

بدأ الاهلي المباراة بنشاط ملحوظ باحثاً عن هدف مُبكر حيث شغط الأحمر عن طريق محمد هاني من الجبهة اليمنى وأيمن أشرف من الناحية اليسرى وكذلك عن طريق إختراقات رمضان صبحي ووليد سليمان .

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في المقابل ، لعب المقاولون العرب بطريقة دفاعية مُحكمة وفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب الاهلي ولم يترك الكرة تصل لوليد أزارو وإعتمد ذئاب الجبل على الهجمات المرتدة.

سدد عمرو السولية الكرة في الدقيقة العاشرة بعدما وصلته من عرضية عن طريق الشحات ومدافع المقاولون لكن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمرات.

وكادت الدقيقة 18 تشهد هدف أول للأهلي بعدما حدثت "دربكة" في منطقة دفاع المقاولون ووصلت الكرة إلى لاعبي الاهلي ومرر الشحات كرة إلى رمضان صبحي لكن الأخير تباطئ في التسديد ليتدخل لاعبو المقاولون وينقذون الموقف.

واصل الاهلي سيطرته على المباراة ويحتسب الحكم محمد عادل ضربة حرة مباشرة سددها وليد سليمان وأرتدت في الحائط لتصل إلى على معلول الذى يُسدد الكرة في شباك محمود أبوالسعود في الدقيقة 26.