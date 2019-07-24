فيديو.. الأهلي يحرز الهدف الأول فى المقاولون عن طريق على معلول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن علي معلول في احراز الهدف الاول للنادي الاهلي في الدقيقة 25 أمام المقاولون العرب ، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم: وليد أزارو. وجاء تشكيل المقاولون العرب .. Advertisements حراسة المرمى : محمود أبو السعود خط الدفاع : احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى خط الوسط : عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو خط الهجوم : محمد طلعت – سيف الجزيرى ويحتاج الأهلي للفوز الليلة من أجل التتويج ببطولة الدوري رسميًا للمرة الـ41 في تاريخه قلب خوض الجولة الأخير يوم الأحد المقبل أمام الزمالك ببرج العرب.

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