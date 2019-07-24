الزمالك يعلن استبعاد حازم إمام من قائمة الإسماعيلى ودخول عنتر بدلا منه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الزمالك بشكل رسمى عن خروج حازم إمام الظهير الأيمن للفريق من قائمة الفريق الأبيض ودخول محمد عنتر بدلا منه فى لقاء الإسماعيلى الذى سيقام بعد قليل، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 27 بالدورى الممتاز.
وكان موقع الزمالك الرسمى قد كشف إن حازم إمام سيتواجد على مقاعد بدلاء الفريق أمام الإسماعيلى قبل أن يعلن مجددا إن عنتر هو من سيكون على مقاعد بدلاء الفريق مع خروج حازم إمام من القائمة.
وبذلك سيتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الإسماعيلى كل من عمر صلاح ومحمود الونش ومحمد عنتر ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد مدبولي وحميد أحداد.
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