شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: المقاولون (0) والأهلي (0) .. الزمالك (0) والإسماعيلي (0) جولة الحسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره المقاولون العرب، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

كما يحل الإسماعيلي ضيفا على نادي الزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة 27 من الدوري، في اللقاء الذي سيقام على ملعب بتروسبورت.

أبرز أحداث المبارتين: