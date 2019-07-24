شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الزمالك (التشكيل الرسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمود جابر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الإسماعيلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك التي تقام في الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب ستاد بتروسبورت بالقاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة 27 من الدوري الممتاز لكرة القدم. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدي Advertisements خط الدفاع: أسامة إبراهيم – محمد مجدي- باهر المحمدي- أحمد أيمن خط الوسط: محمد الضرف- عماد حمدي- محمد بيومي- محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي. خط الهجوم: شيلونجو. ويجلس على دكة البدلاء: صالح جمعة وعلي لطفي ومروان محسن وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الزمالك (التشكيل الرسمي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.