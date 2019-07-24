شكرا لقرائتكم خبر عن «سليمان» و«صبحي» يقودان تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب التي تقام في الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من منافسات الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – على معلول. خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – وليد سليمان. خط الهجوم: رمضان صبحي – وليد أزارو. ويجلس على دكة البدلاء: صالح جمعة وعلي لطفي ومروان محسن وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وجيرالدو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «سليمان» و«صبحي» يقودان تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.