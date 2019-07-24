شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمباراة نظيره الإسماعيلي، في اللقاء المؤجل من الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد Advertisements خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز – عبدالله جمعة خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد إبراهيم – أحمد سيد «زيزو» – إبراهيم حسن خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح – محمود حمدي «الونش» – حازم إمام- محمود عبدالعزيز – أيمن حفني – أحمد مدبولي – حميد احداد.

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