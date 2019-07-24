ساري يبرئ دي ليخت من تراجع يوفنتوس

أكد ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، أن ماتياس دي ليخت، المنضم حديثًا لصفوف السيدة العجوز، لا يتحمل مسئولية سوء حالة الفريق في مباراته أمام إنتر ميلان.

وفاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1 في الكأس الدولية للأبطال، علمًا بأن دي ليخت سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع توتو ميركاتو "ماتياس دي ليخت شارك في الجزء الذي قدمنا فيه مستويات سيئة أمام الإنتر".

وأضاف "لكن من وجهة نظري، دي ليخت لا يتحمل أي مسؤولية على وجه الخصوص".

وتابع "كريستيانو رونالدو لعب مباراة مميزة، يمكننا تحسين الكثير من الأمور على مستوى اللعب الهجومي".