جوارديولا يُزيد الغموض حول مستقبل ساني

زاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، من الغموض حول مستقبل لاعبه الألماني ليروي ساني، في ظل تقارير تفيد بإمكانية رحيله عن ملعب الاتحاد هذا الصيف.

وارتبط ساني صاحب الـ 23 عامًا بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل حاجة الأخير لتعزيز قوته الهجومية بعد رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن.

وأبرزت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" تصريحات المدرب الإسباني، عقب فوز السيتي وديًا على كيتشي من هونج كونج (6-1)، اليوم الأربعاء، حيث قال عن مستقبل ساني "نحن نريد بقاء اللاعب، لكن الأمر ليس في يدي، بل القرار يعود إليه".

ويأمل المان سيتي في تمديد عقد الدولي الألماني، الذي ينتهي في صيف عام 2021، لقطع الطريق على كافة الطامعين في الحصول على توقيعه.

وأضاف جوارديولا "نقدر ساني، أنا أحبه ومعجب بقدراته، لكني أعتقد بأنه لا يزال قادرًا على تقديم مستويات أفضل، لهذا السبب قدمنا له عرضًا لتمديد عقده منذ أكثر من عام".