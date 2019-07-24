الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامًا لياري مينا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن منح مهلة للكولومبي ياري مينا، حتى بعد غد الجمعة، للرد على اتهام بتورطه في قضية تتعلق بالمراهنات.

وتم اتهام ياري مينا، البالغ من العمر 24 عاما، والذي يلعب في صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي، بظهوره في إعلان لإحدى شركات المراهنات في كولومبيا.