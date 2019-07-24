أتلتيكو يستعيد خدمات لاعبه أمام ريال مدريد

سيكون لاعب وسط أتلتيكو مدريد ماركوس يورنتي متاحًا أمام المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في المباراة الودية المقبلة للفريق أمام جاره ريال مدريد مساء الجمعة ضمن الكأس الدولية للأبطال.

ونال يورنتي بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة لأتلتيكو أمام تشيفاس جوادالاخارا، لكن المنظمين في الكأس الدولية للأبطال قبلوا استئناف الأتلتي لإلغاء عقوبة الحرمان لمباراة واحدة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" عبر موقعها الإلكتروني، بنى أتلتيكو مدريد استئنافه على حقيقة قيام بايرن ميونيخ بإشراك حارسه زفن أولريتش أمام ميلان في مناسبة سابقة، رغم أنه تعرض للطرد في المباراة السابقة أمام ريال مدريد.

ويعد يورنتي (24 عاما) من خريجي أكاديمية ريال مدريد، ولعب في صفوفه منذ العام 2015، وخاض موسما واحدا على سبيل الإعارة مع ألافيس (2016-2017)، وانتقل إلى أتلتيكو مدريد هذا الصيف مقابل 35 مليون يورو.