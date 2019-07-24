تشيلسي يخوض معركة إنجليزية هولندية على جوهرة بورتسموث

انضم تشيلسي إلى وست هام يونايتد، في الصراع على أحد النجوم الواعدة في سماء الكرة الإنجليزية، وفقا لتقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن لاعب بورتسموث البالغ من العمر 18 عاما، ليون مالوني، ينال اهتمام تشيلسي ووست هام، بعدما سجل 26 هدفا مع فريق الأكاديمية بناديه، خلال الموسم الماضي، رغم أنه يلعب أساسا كجناح.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي زاد من اهتمامه باللاعب، بعدما سلسلة من التقارير الإيجابية التي قدمها عنه مجموعة من الكشافين المستقلين.

كما يعتقد وست هام أن بإمكان اللاعب، التحول إلى نجم من الطراز الرفيع خلال العامين المقبلين.

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لكن الناديين يتعرضان أيضًا لمنافسة حامية من أياكس أمستردام، الذي قام المدير السابق لأكاديميته، فيم يونك، والذي سبق له تدريب فرينكي دي يونج وماتياس دي ليخت، بمراقبة مالوني عن قرب في الموسم الماضي.

واستلم يونك تدريب فولندام في الدرجة الهولندية الثانية، وقد يساعد أياكس على استقدام مالوني لمواصلة انتهاج "خطة كرويف"، التي تنص على تطوير قدرات اللاعبين الأجانب في أكاديمية النادي، ومساعدتهم على التحول إلى أسماء لامعة.

وقد يلجأ يونك أيضا إلى إشراك مالوني، في الفريق الأول لفولندام فورا، علما بأن فولهام أبدى هو الآخر اهتمامه بخدمات اللاعب، الذي لن يكلف بنسا واحدا، نظرا لتبقي عام واحد فقط على عقده التطويري، الذي يحتوي على منحة دراسية.