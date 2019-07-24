ساني يقود مانشستر سيتي لسحق كيتشي

لعب ليروي ساني دورا رئيسيا، في فوز فريقه مانشستر سيتي على مضيفه كيتشي من هونج كونج (6-1)، اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد.

وسجل ساني هدفين، في وقت أشارت فيه تقارير صحفية ألمانية، إلى تلقي اللاعب عرضا للبقاء في صفوف مانشستر سيتي، ينص على نيله 200 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.

وجاء ذلك من أجل حمايته من أطماع بايرن ميونخ، الراغب بشدة في التعاقد معه.

وخلال المباراة، قدم ساني أداء مميزا برفقة رحيم ستيرلينج.

وهدد مانشستر سيتي خصمه سريعا في الدقيقة الثانية، بعدما مرر البلجيكي كيفن دي بروين الكرة إلى ستيرلينج، الذي أضاع فرصة التسجيل.

Advertisements

وافتتح قائد الفريق دافيد سيلفا النتيجة، بعدما أسقط الكرة من فوق الحارس إثر تمريرة من ستيرلينج، الذي عاد ليلعب دور صانع الأهداف، عندما قدم تمريرة إلى ساني، الذي سدد في الشباك من حدود منطقة الجزاء.

وتوج ستيرلينج مجهوده قبل نهاية الشوط الأول بهدف، بعدما لحق بتمريرة من سيلفا، قبل أن يسدد كرة مقوسة عانقت المرمى.

وأضاف ساني هدفه الثاني، عندما تابع تصويبة مرتدة لدي بروين.

وسجل الشاب نبيل توايزي وإيكر بوزو الهدفين الخامس والسادس، اللذين تخللهما هدف كيتشي، الذي أحرزه لو تاز تشون.