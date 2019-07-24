كلود ماكيليلي يثير الجدل بتواجده في الكونغو الديمقراطية

فجر النجم الفرنسي المعتزل، كلود ماكيليلي، الكثير من الجدل، بتواجده في الكونغو الديمقراطية، ومقابلته لرئيس الدولة هناك.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ماكليلي تواجد في العاصمة كينشاسا، مسقط رأسه، وتقابل مع رئيس الكونغو الديمقراطية، للتنسيق حول تأسيس أكاديمية لكرة القدم في البلاد.

لكن بعض التقارير رجحت أن يكون نجم منتخب فرنسا السابق مرشحًا لقيادة منتخب الكونغو الديمقراطية خلفا للمدرب الحالي فلوران إيبينجي.

ولفتت إلى أن إيبينجي لم يحسم مصيره بعد، رغم خروج الكونغو الديمقراطية من الدور الثاني لكأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مؤخرا في مصر، بالخسارة أمام مدغشقر بركلات الترجيح.

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من جانبه، قال كونستان أوماري رئيس اتحاد الكرة الكونغولي "أولا، لم نحسم القرار النهائي بشأن إيبينجي، والذي سنجتمع معه قريبا".

وتابع "ثانيا إذا أردنا التعاقد مع مدير فني جديد، فإن الأمر يعود لاتحاد الكرة، وما يهمني قدرات المدرب وليس اسمه أو نجوميته".

وشدد أوماري "لن أقبل بأي تدخل حكومي في اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الأول".