تمكن نادي الهلال السعودي من الفوز وديا على بيرني السلوفيني 7-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن معسكر الفريق المقام حاليا بالنمسا.
وسجل للفريق الأزرق، سوريانو (هدفان)، ومحمد الشلهوب، وناصر الدوسري، وعمر خربين، وهتان باهبري، وأحمد أشرف.
ودخل الهلال الشوط الأول من المباراة بتشكيلة ضمت كلا من: الواكد (حارس)، كادش، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، محمد الدوسري، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، هتان باهبري، كاريلو، عمر خربين، سوريانو.
يذكر أن المحترف الإسباني سوريانو قد سجل 7 أهداف في آخر مباراتين وديتين للهلال.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يواصل نتائجه الثقيلة في وديات معسكره الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.