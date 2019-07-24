الهلال يواصل نتائجه الثقيلة في وديات معسكره الخارجي

تمكن نادي الهلال السعودي من الفوز وديا على بيرني السلوفيني 7-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن معسكر الفريق المقام حاليا بالنمسا.

وسجل للفريق الأزرق، سوريانو (هدفان)، ومحمد الشلهوب، وناصر الدوسري، وعمر خربين، وهتان باهبري، وأحمد أشرف.

ودخل الهلال الشوط الأول من المباراة بتشكيلة ضمت كلا من: الواكد (حارس)، كادش، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، محمد الدوسري، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، هتان باهبري، كاريلو، عمر خربين، سوريانو.

يذكر أن المحترف الإسباني سوريانو قد سجل 7 أهداف في آخر مباراتين وديتين للهلال.