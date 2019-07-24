كونميبول يوقف ويغرم ميسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

أعلن اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية «كونميبول» رسميا العقوبات المفروضة بحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إثر حصوله على البطاقة الحمراء وطرده من مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا 2019 أمام تشيلي.

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وأكد كونميبول إيقاف ميسي مباراة واحدة، ليغيب بذلك عن المنتخب الأرجنتيني في مباراته الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، مع تغريمه 1500 دولار.

وطرد ميسي من مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أمريكا، التي انتهت بفوز الأرجنتين على تشيلي 2 / 1 في السادس من يوليو الحالي، في الدقيقة 37 إثر دخوله في مشادة مع التشيلي جاري ميدل الذي طرد أيضا.

وعقب هزيمة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره البرازيلي في الدور قبل النهائي للبطولة، وجه ميسي انتقادات حادة للكونميبول واتهمه بالتحيز لمصلحة البرازيل، لكنه لم يتلق عقوبة على تلك التصريحات.