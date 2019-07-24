وسيط ريكارد يعيد إثارة المشاكل للكرة السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

عادت قضية الوسيط البرتغالي بيدرو بينتو للسطح من جديد على خلفية تسببه في إرهاق ميزانية الرياضة السعودية من خلال صفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد الشهيرة مع المنتخب السعودي.

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وعلمت «مكة» أن سيناريو التعاقد مع المدرب ريكارد كاد يتكرر أخيرا، إذ فتح اتحاد الكرة مفاوضات جادة للتعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن طريق بيدرو، وهو نفسه الذي استعانت به لجنة المنتخبات للتعاقد مع الهولندي فرانك ريكارد في الصفقة الشهيرة التي أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي لضخامة العقد والتكلفة المالية العالية التي حملها ذلك العقد الشهير، والتي تجاوزت الـ90 مليون ريال.

وواجه خبر المفاوضات مع الأرجنتيني دياز ردود فعل غاضبة بالشارع الرياضي السعودي نظير فشله في تجاربه بالسعودية، بعد إقالته من تدريب الهلال، قبل أن يكرر الفشل مع فريق الاتحاد لتتم إقالته بعد مباريات قليلة، ثم يقال من تدريب فريق براميدز المصري أخيرا، مما دفع اتحاد الكرة لتغيير بوصلة اختياره نحو مدرسة برازيلية لقيادة الدفة الفنية للأخضر في المرحلة المقبلة.

ودخل البرتغالي بيدرو في قضية مع نادي النصر مطالبا بحقوقه البالغة ثلاثة ملايين ريال في صفقة توقيع موكله وابن جلدته البرتغالي جوزيه غوميز الذي تعاقد معه النصر وتم فسخ العقد قبل أن يتولى مهامه بالإشراف على الفريق الأصفر.