كاراتيه السعودية يعود بوصافة آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصلت بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمة من العاصمة الأوزبكية طشقند بعد الفراغ من المشاركة في بطولة آسيا الـ 16 للكبار وتحقيق المركز الثاني في الترتيب العام.

استقبل البعثة عدد من أعضاء ومنسوبي مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه ومنسوبي اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ومنسوبي مطار الملك خالد الدولي بالرياض حيث تم استقبالهم بالورود والهدايا.

وودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزباكستان هشام بن مشعل السويلم البعثة فجر اليوم بمطار طشقند الدولي، بحضور نائبه نايف الشمري ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص، ورافق البعثة إلى حين صعود الطائرة.