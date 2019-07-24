كوالالمبور تستضيف كونجرس الصحافة الرياضية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كوالالمبور اعتمد الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية إقامة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد «الكونجرس» بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك بين 26 و28 أغسطس المقبل. ويتزامن كونجرس الاتحاد الآسيوي مع اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، سعيا لدعم الصحافة الرياضية في القارة الآسيوية والارتقاء بالصحفيين والمصورين الرياضيين. وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، الكويتي سطام السهلي، حرصهم على إقامة الكونجرس سنويا، حيث أقيمت النسخة الأولى بالسعودية.



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