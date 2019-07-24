الدوسري يشارك في البطولة الأوروبية للكارتينج بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

يشارك سائق فريق إي دي السعودي للسباقات عبدالله الدوسري «14 عاما» في الجولة الثالثة من سلسلة بطولة IAME X30 الأوروبية للكارتينج التي ستنطلق اليوم على حلبة واكرسدورف الألمانية وتستمر حتى الأحد المقبل.

ويدخل الدوسري السباق بفئة الناشئين في منافسة بين 137 سائقا، يمثلون أكثر من 20 دولة حول العالم، بهدف التطوير واكتساب المزيد من المهارات الفنية استعدادا لانطلاق الموسم المقبل، الذي سيشهد عددا من المشاركات المحلية والدولية.

ووصل الدوسري إلى ألمانيا الأحد الماضي ودخل في معسكر قبل المشاركة في الجولة، وذلك بعد توقف مشاركاته بانتهاء موسمه الرياضي، إذ يسعى المتسابق الناشئ الذي يضع على عاتقه مهمة الوصول إلى طموحاته من خلال مشاركته في البطولة الأوروبية إلى رفع مستواه والاحتكاك مع السائقين الأوروبيين، ويرافقه الكويتي فهد الخالد.