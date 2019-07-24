أستون فيلا يتعاقد مع المصري تريزيجيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم رسميا تعاقده مع اللاعب المصري محمود حسن «تريزيجيه»، في صفقة تردد أن قيمتها 8.75 ملايين جنيه إسترليني «10.9 ملايين دولار». وبات تريزيجيه، البالغ من العمر 24 عاما، تاسع صفقة لأستون فيلا استعدادا للموسم الجديد الذي يشهد عودة الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا في تصريحات نشرها النادي بموقعه على الانترنت «سعداء حقا بعمل تريزيجيه معنا، لقد شاهدته في عدد من المباريات، هو لاعب يصنع مشكلات للخصم في الثلث الأخير من الملعب ويسجل الأهداف».



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