والد عموري يعيده للهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ارتفعت أسهم الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» في البقاء بالهلال ودخوله القائمة الآسيوية للفريق، وعادت المفاوضات من جديد لتجديد عقده، عقب سلسلة طويلة قادها وكيل اللاعب ووالده، وأصدر فيها الهلال بيانا توضيحيا ومفصلا عن سير تلك المفاوضات.

وأوضحت مصادر «مكة» أن اللاعب أبلغ وكيل أعماله المرزوقي بالتنازل عن بعض شروطه مقابل أن يكمل مسيرته مع الهلال ويعوض الغياب القسري الذي حدث بعد إصابته في بداية الموسم الماضي في مواجهة الشباب الدورية. وينتظر أن تعيد الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل ملف مفاوضاتها في حال رأى الجهاز الفني ذلك بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، بعد أن اتضحت المعالم الفنية في ختام المعسكر الكروي الحالي.

من ناحية ثانية، جدد المدافع الدولي محمد جحفلي عقده الاحترافي 3 مواسم مقبلة، ووقع رئيس النادي فهد بن نافل تجديد العقد مع اللاعب بمعسكر الفريق بلينز النمساوية. وكان الفريق كسب تجربة بريني السلوفيني بسباعية نظيفة قبل أن يخوض في اليوم نفسه تجربة أمام ادونيزي الإيطالي.