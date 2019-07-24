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استبعاد عنتر وحسن من قائمة الزمالك أمام الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال كل من محمد حسن ومحمد عنتر  قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي مساء اليوم  الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين للدوري.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح ومحمود الونش وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد مدبولي وحميد أحداد.

 

يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة، في حين يحتل الدراويش المركز السابع برصيد 43 نقطة

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