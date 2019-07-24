شكرا لقرائتكم استبعاد عنتر وحسن من قائمة الزمالك أمام الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح ومحمود الونش وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد مدبولي وحميد أحداد.
يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 69 نقطة، في حين يحتل الدراويش المركز السابع برصيد 43 نقطة
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