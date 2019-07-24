بث مباشر لحظة بلحظة .. 0 الزمالك X الإسماعيلى 0...

جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 لقرائه مباراة الزمالك والإسماعيلى بث مباشر لحظة بلحظة اليوم الأربعاء 24-7-2019 فى الدورى المصرى اون لاين، فى الثامنة مساء اليوم على استاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أعلن خالد جلال المدير الفمي للزمالك تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الإسماعيلي والتي ستجمعهما في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين للدوري.

حراسة المرمى : عماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن و أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم :عمر السعيد.

وشهد تشكيل الزمالك بعض التغييرات مثل عودة عماد السيد لحراسة المرمى على حساب عمر صلاح وكذلك مشاركة محمد عبد الغنى فى خط الدفاع على حساب الونش وعودة إبراهيم حسن للتشكيل على حساب أوباما الغائب للإيقاف.

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، عن التشكيل الذي سيخوض به الدراويش مباراة الزمالك، التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين للدوري.



وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:

محمد مجدي في حراسة المرمى

الدفاع.. أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن.

فى الوسط.. عبد الرحمن مجدى، عماد حمدى، محمد الضرف، محمد بيومى.

فى الهجوم.. محمد الشامى، وشيلونجو.