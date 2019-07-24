شكرا لقرائتكم طلعت والجزيري يقودان هجوم المقاولون ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة الأهلى بعد قليل فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى . وجاء التشكيل على النحو التالى : حراسة المرمى : محمود أبو السعود Advertisements خط الدفاع : احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى خط الوسط : عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو خط الهجوم : محمد طلعت – سيف الجزيرى

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