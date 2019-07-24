شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يكافئ لاعبى منتخب الشباب بلوحة شرف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص إتحاد كرة اليد على مكافأة لاعبى منتخب شباب كرة اليد بـ لوحة شرف لكل لاعب تحمل صورته و معلومات عنه عقب التأهل إلى دور ربع نهائى كأس العالم المقام بأسبانيا ، عبر الصفحة الرسمية للإتحاد على " فيس بوك " . تأهل منتخب شباب كرة اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 . وتضم قائمة شرف المنتخب كلا من اللاعبين ، عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد. و يرصد المعلومات التى رصدها إتحاد اليد عن كل لاعب كالتالى :

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