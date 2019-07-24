شكرا لقرائتكم الشيخ مراقبا لمباراة الزمالك والإسماعيلي وهاني للأهلي والمقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على مجدى الشيخ مراقبا لمباراة الزمالك والإسماعيلى التى تقام بعد قليل فى الدورى العام على ستاد بتروسبورت.

كما اختارت اللجنة محمود هانى مراقبا لمباراة الاهلى والمقاولون العرب على ستاد برج العرب.

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والتقى الزمالك و الإسماعيلي فى 104 مباريات قبل لقاء اليوم، حقق الزمالك الفوز فى 42 مباراة، بينما تغلب الدراويش فى 31، بينما جاء التعادل فى مثلهم ، سجل لاعبو الزمالك 121 هدفا مقابل 108 للاعبى الإسماعيلى.

بينما التقى الأهلى مع المقاولون العرب فى 71 مواجهة قبل لقاء اليوم، فاز الأحمر فى 49 مباراة، مقابل 7 للمقاولون، أما التعادل فحسم 15 لقاء، وسجل لاعبو الأهلى 122 هدفا فى المقاولون، مقابل 40 هدفا لذئاب الجبل.