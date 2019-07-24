شكرا لقرائتكم أول رد فعل للزمالك بعد توقيع كهربا لـ"أفيس" البرتغالى .. القادم أصعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 أول رد فعل من جانب مسئولي نادي الزمالك، بعد توقيع محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب القلعة البيضاء لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

قال مصدر مسئول داخل الزمالك، أن توقيع كهربا للنادي البرتغالى كان معروف منذ فترة والقلعة البيضاء تلقت معلومات كاملة عن صفقة انتقال اللاعب لصفوف أفيس والتى جاءت بمقابل مادى ضئيل للغاية.

أضاف المصدر أن الزمالك طالب اتحاد الكرة بعدم إرسال البطاقة الدولية لكهربا لأى نادي بسبب ارتباط اللاعب بعقد رسمى مع القلعة البيضاء وهو ما حدث بالفعل ورفضت الجبلاية إرسال البطاقة الدولية للاعب إلى نادى أفيس.

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أوضح المصدر أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك لم ينتهى ولا يحق له التوقيع لأى نادى آخر دون الحصول على أذن القلعة البيضاء، واتحاد الكرة لديه علم كامل بهذا الأمر.

أضاف المصدر أن مسئولي الزمالك على يقين بحصول كهربا على بطاقة دولية مؤقتة من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة المقبلة لحين حسم الشكاوى المتبادلة بين النادي واللاعب وإصدار قرار نهائى بخصوص الأزمة.

وذكرت وسائل الإعلام البرتغالية، أن أوجوستو إيناسيو، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، لعب دوراً كبيراً فى تغيير وجهة كهربا، حيث طالب إدارة نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى بالتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.