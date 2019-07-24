شكرا لقرائتكم الدميعي يستقيل من تدريب أولمبيك آسفى المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقال هشام الدميعي، مدرب أولمبيك آسفي المغربي من منصبه، وقرر عدم مرافقة اللاعبين إلى الرباط لخوض مباراة ودية أمام فريق الجيش الملكي.

وأكدت مصادر خاصة لموقع le360 سبور المغربي، أن الدميعي وضع سيارة الفريق في مركز التكوين، وأخبر مسؤول بالنادي أنه قرر السفر إلى مراكش، ولن يرافق الفريق إلى الرباط.

وأوضحت مصادر الموقع أن الاستقالة لها علاقة بتوقيع الفريق لأحد اللاعبين، دون موافقته، الأمر الذي أغضبه ودفعه إلى اتخاذ قرار الرحيل.

Advertisements

وقرر الدميعي بعث استقالته لفريق أولمبيك آسفي عبر البريد المضمون، في انتظار الحسم فيها من قبل المكتب المسير للنادي.

ويعتبر الدميعي ثاني مدرب يرحل عن فريقه قبل بداية الموسم الرياضي الحالي، بعد طارق السكتيوي، مدرب فريق المغرب التطواني، والذي أقيل من مهامه أمس (الاثنين).