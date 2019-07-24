شكرا لقرائتكم مصر تواجه النرويج في دور الثمانية لمونديال شباب اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إلى الدور ربع نهائى لكأس العالم المقام فى اسبانيا بالفوز على البرازيل بنتيجة 29 / 28 خلال المباراة التى جمعتهما منذ قليل فى دور الـ 16 ليضرب منتخب النرويج موعداً مع منتخب مصر غدا الخميس فى دور الثمانية فى تمام الساعة السابعة الا ربع مساءا .

وتأهل منتخب مصرلشباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على صربيا.