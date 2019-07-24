شوف بعيون الخليج 365 استعدادات أطفال الأهلي لحسم درع الدوري المصري...

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جدة - عمرو شويل شهدت مدرجات استاد برج العرب بالإسكندرية، تواجد الأطفال بكثافة لتشجيع النادي الأهلي، فى مباراته أمام المقاولون العرب، المقرر لها الثامنة مساءا فى الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. Advertisements ويتواجد أطفال الأهلي فى مدرجات ملعب برج العرب قبل انطلاق مباراة المقاولون بوقت طويل لمؤازرة المارد الأحمر فى المباراة المرتقبة، نظرا لإمكانية الاحتفال بحصد درع الدوري المصري رسميا عقب اللقاء حال تحقيق أبناء القلعة الحمراء الفوز دون انتظار نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام الزمالك. تشكيل الاهلى امام المقاولون

وجاء تشكيل الاهلى امام المقاولون على النحو التالى :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول خط الوسط - حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : وليد أزارو. ويحتاج الاهلي للفوز الليلة امام المقاولون للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز رسمياً للمرة الـ41 في تاريخه قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة للمسابقة يوم الأحد المقبل أمام الزمالك فى مباراة القمة بملعب برج العرب.

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