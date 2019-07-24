شكرا لقرائتكم خطأ مطبعي.. الجونة بديل الزمالك في "سكور شيت" الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطأ الجهاز الإدارى للإسماعيلى فى تشكيلة الرسمى لمواجهة الزمالك، التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 27 بالدورى الممتاز. وجاء تشكيل فريق الإسماعيلى الرسمى بعنوان مواجهة الجونة رغم إن الفريق سيواجه الزمالك وليس الجونة وبرر مصدر بجهاز الدراويش الأمر بإنه خطأ مطبعى خلال تدوين تشكيل الدراويش على ورقة سابقة خاصة بمباراة الجونة. ويدخل الإسماعيلى المواجهة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد مجدي. Advertisements خط الدفاع: أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن. خط الوسط: عبد الرحمن مجدى، عماد حمدى، محمد الضرف، محمد بيومى. خط الهجوم: محمد الشامى، شيلونجو.

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