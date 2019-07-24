شكرا لقرائتكم كاميرا الخليج 365 ترصد كيف ساند الجنس اللطيف الاهلى امام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت كاميرا الخليج 365، المتواجدة فى ملعب برج العرب، كيف ساندت جماهير النادي الأهلي، من الجنس اللطيف، لاعبو القلعة الحمراء، قبل انطلاق مباراة المقاولون العرب المقرر انطلاقها فى الثامنة مساء الليلة.

وتواجدت جماهير النادي الأهلي من النساء بكثافة كبيرة فى مدرجات برج العرب، لتشجيع المارد الأحمر فى المباراة الحامسة حيث يكفى أبناء الجزيرة تحقيق الفوز أمام المقاولون لضمان حصد لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالى، دون انتظار المباراة الأخيرة فى المسابقة أمام الزمالك يوم الأحد المقبل.

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تشكيل الاهلى امام المقاولون



وجاء تشكيل الاهلى امام المقاولون على النحو التالى :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط - حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : وليد أزارو.

ويحتاج الاهلي للفوز الليلة امام المقاولون للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز رسمياً للمرة الـ41 في تاريخه قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة للمسابقة يوم الأحد المقبل أمام الزمالك فى مباراة القمة بملعب برج العرب.