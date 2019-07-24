شكرا لقرائتكم متعب: طالبت عاشور بتهدئة لاعبي الأهلي أمام المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، أنه طالب حسام عاشور قائد الفريق الاحمر ، بتهدئة اللاعبيين وعدم الاستعجال في الفوز، قبل مباراة اليوم أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون اليوم في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة المحلية على استاد برج العرب.

أوضح متعب خلال حديثه بالأستوديو التحليلي على قناة "أون سبورت": "تحدثت مع حسام عاشور اليوم في مكالمة هاتفية ونصحته بأن يجتمع مع اللاعبين ويحفزهم ويطالبهم بالاتزان في الملعب وألا يندفعوا للهجوم".

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أردف مهاجم الاهلي السابق : "نصحته أيضًا أن يخبر اللاعبين بأن يكونوا هادئين وألا يستعجلوا وأن تكون الخطوط قريبة من بعضها".

ويحتاج الاهلي للفوز الليلة من أجل التتويج ببطولة الدوري رسمياً للمرة الـ41 في تاريخه قلب خوض الجولة الأخير يوم الأحد المقبل أمام الزمالك ببرج العرب.