شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المقاولون .. "أهلاوى أنا والفخر ليا" تشعل مدرجات برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشعلت جماهير النادي الأهلي، مدرجات استاد برج العرب، قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة الاهلى امام المقاولون العرب، فى الأسبوع الـ 33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ورصدت كاميرا الخليج 365 قيام مجموعة من جماهير النادي الأهلي برفع لافتات مكتوب عليها : "أهلاوى أنا والفخر ليا". Advertisements تشكيل الاهلى امام المقاولون

وجاء تشكيل الاهلى امام المقاولون العرب على النحو التالى :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول خط الوسط - حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم : وليد أزارو. ويحتاج الاهلي للفوز الليلة فى مباراة المقاولون العرب للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز رسمياً للمرة الـ41 في تاريخه قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة للمسابقة يوم الأحد المقبل أمام الزمالك فى مباراة القمة بملعب برج العرب.

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