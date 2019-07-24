شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلى أمام الزمالك...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، عن التشكيل الذي سيخوض به الدراويش مباراة الزمالك، التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين للدوري. وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: محمد مجدي في حراسة المرمى Advertisements الدفاع.. أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن. فى الوسط.. عبد الرحمن مجدى، عماد حمدى، محمد الضرف، محمد بيومى. فى الهجوم.. محمد الشامى، وشيلونجو.

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