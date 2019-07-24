شكرا لقرائتكم شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلى أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:
محمد مجدي في حراسة المرمى
الدفاع.. أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن.
فى الوسط.. عبد الرحمن مجدى، عماد حمدى، محمد الضرف، محمد بيومى.
فى الهجوم.. محمد الشامى، وشيلونجو.
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