شكرا لقرائتكم متعب عن تفويت المقاولون المباراة أمام الأهلى: النحاس لن يقبل بالاستعانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب مهاجم فريق الاهلى ومنتخب مصر السابق ان عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب لن يقبل بالاستهانة والتخاذل من قبل لاعبيه أمام الأحمر خلال المواجهة التى تجمعهم مساء اليوم. وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن شخصية عماد النحاس لم تقبل بالاشاعات التى قيلت خلال الفترة الماضية وسوف يقود اللقاء بقوة وأظهار أفضل الامكانيات لدى اللاعبين بالمقاولون العرب . Advertisements وأشار عماد متعب أنه سوف يشاهد مباراة ممتعة من قبل لاعبى الفريقين بسبب رغبة لاعبى الاهلى فى الفوز وحصد بطولة الدورى الممتاز . ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز ويحتاج الأهلي للفوز الليلة من أجل التتويج رسمياً بالبطولة.

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