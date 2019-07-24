شكرا لقرائتكم رسميا.. عادل يدير لقاء الأهلي والمقاولون .. ونور الدين للزمالك والإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعاون نور الدين كلا من سمير جمال ويوسف البساطي، والحكم الخامس ميدو سلامة وطارق سامي. كما اختارت اللجنة محمد عادل لادارة مباراة الاهلي والمقاولون.. وكانت لجنة الحكام قد أكدت على أختيار محمد معروف حكما لمباراة الاهلى والمقاولون ، ومحمد عادل للزمالك والاسماعيلى ، قبل ان تشهد الساعات الاخيرة حالة من الارتباك وتقرر اللجنة أستبعاد محمد معروف من حسابات المباراتين وتقرر اسناد لقاء الاهلى والمقاولون لمحمد عادل بينما يدير نور الدين لقاء الزمالك والاسماعيلى .

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