شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى : محمود متولى أهلاوى بنسبة 80 %... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، أن محمود متولى مدافع الدراويش سينتقل لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أضاف سعفان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "محمود متولى أهلاوى بنسبة تصل من 70 لـ 80%".

كان الإسماعيلى قد أرسل خطاباً رسميا لإتحاد الكرة يخطره فيه بالعقوبات الموقعة على محمود متولى لاعب الفريق، بسبب انقطاعه عن التدريبات تمهيداً لحفظ حقوق النادى .

وكشف مصدر مسئول فى الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن لائحة فريقه تنص على تغريم أى لاعب لا يحضر المران دون إذن مسبق 20 ألف جنيه فى اليوم الأول، وتضاعف فى اليوم الثانى لتصبح 40 ألف جنيه، ثم 80 ألف جنيه فى اليوم الثالث .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.