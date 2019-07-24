شكرا لقرائتكم زيدان: سيبايوس قريب من الانتقال إلى أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن لاعب الفريق داني سيبايوس يقترب من الانتقال لصفوف أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وقال زيدان قال: لا يوجد شيء رسمي حتى الآن، النادي يعمل على إتمام الصفقة، سنرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بمصير اللاعب الويلزي غاريث بيل، أشار زيدان إلى أن مشاركته في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد يوم الأربعاء 3 - 2 على أرسنال بركلات الترجيح في بطولة كأس الأبطال الودية الدولية، لا تعني أن هناك تغييرا في موقف اللاعب الذي تثور التكهنات حول مستقبله مع ريال مدريد.

وأضاف زيدان قائلا: بيل لم يغير شيئا، إنه هنا ولا أعرف ماذا سيحدث؟ لقد لعب، إنه أراد ذلك وقام به على نحو جيد، وأنا سعيد من أجله، كان يرغب في التواجد معنا، لقد تدرب بشكل طبيعي وشارك في المباراة، القرارات تعود لي، سنرى ما سيحدث، في الوقت الحالي هو باق معنا.