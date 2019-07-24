plus ماكس: مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر يلا شوت kora live اونلاين شاهد ماتش الزمالك ضد...

بث مباشر مباراة الزمالك والاسماعيلي يلا شوت اليوم في الدوري المصري لكرة القدم kora live بدون تقطيع اون لاين رابط يوتيوب للجوال والموبايل، يلعب الزمالك والإسماعيلي اليوم في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع والعشرون من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة في لقاء يقوده فنياً من جانب نادي الزمالك المدير الفني خالد جلال، مباراة الزمالك والاسماعيلي يلا شوت مباشرة.

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مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر اليوم، الزمالك سيدخل تلك المباراة من أجل الفوز ولا بديل له، وينتظر تعثر النادي الاهلي الذي سوف يلعب في نفس التوقيت ضد المقاولون العرب، في لقاء إذا فاز به الأهلي سيتوج بلقب الدوري، وتنتهي فرص الزمالك رسمياً في المنافسة قبل الجولة الأخير من البطولة التي تجمع قطبي الكرة المصرية، حيث الفوز في المباراتين المقبلتين وتعثر الاهلي في لقاء المقاولون هو الأمل الوحيد للزمالك بالفوز بالدوري.

الزمالك والاسماعيلي بث مباشر يوتيوب yalla shoot، يغيب عن صفوف الزمالك في تلك المباراة كلاً من يوسف اوباما الحاصل على الكارب الاحمر في لقاء الجونة يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلي كلاً من محمود جنش ومحمود شيكابالا بسبب الإصابة وأنتهاء العقد، كما يستمر غياب مصطفي فتحي عن صفوف الملكي، بينما يغيب عن الإسماعيلي كلاً من محمود متولي ومحمد صادق وكريم بامبو، مشاهدة الزمالك والاسماعيلي مباشر بدون تقطيع اليوم.

مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر اليوم

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الزمالك يلعب تلك المواجهة وينتظر هديه من جانب نادي المقاولون العرب، حيث سيلعب الفريق تلك المواجهة بهدف الفوز وتعثر الأهلي أمام المقاولون للحفاظ على خظوظ الفريق في اللقب حتي المباراة الأخيرة.

مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر اون لاين، لم يعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك حتي الآن عن التشكيلة التي سوف يخوض بها اللقاء الليلة، لكن الأعتقاد السائد ان تشكيلة الفريق المباراة الماضية ستلعب بشكل اساسي بخلاف أوباما الغائب للإيقاف.

يبدأ الزمالك المباراة في حراسة المرمى: عماد السيد، أما في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، وخط الوسط مكون من طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وزيزو وإبراهيم حسن، ومهاجم وحيد عمر السعيد.

تشكيل الإسماعيلي مكون من، حراسة المرمى: محمد مجدي، وفي الدفاع: باهر المحمدي – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن، خط الوسط: عبد الرحمن مجدي – عماد حمدي – محمد الضرف – محمد بيومي، وخ الهجوم: محمد الشامي – بينسون شيلونجو