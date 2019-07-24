TIME SPORT حصري: رابط مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت الجديد kora star بدون تقطيع...

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يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر

كورة ستار الزمالك والإسماعيلي بث مباشر yalla live يوتيوب، يلا شوت مباراة الزمالك والإسماعيلي لايف جوال اليوم السبت الموافق 24-7-2019 في الجولة 27 بالدوري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب الزمالك مباشر، وتجدون رابط بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي أونلاين kora online حصري داخل المقال قبل بداية المباراة بقليل.

كورة أون لاين مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر

تابع لايف مباراة الزمالك بث مباشر اليوم، ستكون مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي مباشرة منقولة من خلال قناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الكرة، حيث يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري 2019 عبر الرابط الموجود بالأسفل.

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تشكيلة الزمالك اليوم

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي

ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد زيزو، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن

المهاجم: عمر السعيد

رابط مباراة الزمالك والإسماعيلي يلا شوت بث مباشر اليوم

البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي

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نزول الفريقين إلي أرض الملعب استعداداً لبداية أحداث الشوط الأول، حيث تسود حالة من الترقب الشديد على عشاق الفارس الأبيض في مباراة لا بديل فيها عن الفوز من أجل الإبقاء على حظوظ الفريق في الفوز بلقب الدوري المصري.