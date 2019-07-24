TIME يوتيوب: مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot بدون تقطيع كورة...

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مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم

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ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء الموافق 24-7-2019 في الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب بتروسبورت وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

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يلا شوت الزمالك والإسماعيلي بث مباشر yalla live، مباراة الزمالك اليوم اونلاين، مباراة الزمالك كورة لايف، ستكون مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة أون سبورت HD2، كما ستكون منقولة عبر قناة تايم سبورت، وقناة النيل الرياضية، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر بدون تقطيع.

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بث مباشر مباراة الزمالك الشوط الاول، سيضم تشكيلة الزمالك اليوم كلا من: حراسة المرمى: عماد السيد، وخط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، وفي خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، والمهاجم: عمر السعيد.

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي مباشرة في واحدة من أقوي مباريات الموسم.