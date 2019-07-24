koora بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلى اليوم..ماتش zamalek بدون توقف او تقطيع

بث مباشر الزمالك والاسماعيلى اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 فى اطار المباريات المؤجلى من الدورى المصرى، الزمالك فى المركز الثالث فى جدول الدورى و يتبقى له مباراة الاسماعيل و الأهلى، والفوز وحده فى المباراتين لا يكفيه لاحراز الدورى، فانه ينتظر هدية من المقاولون الليلة فى مباراته ضد الاهلى فان فوز الأهلى اليوم يعنى احراز لقب الدورى، فرصيد الأهلى 74 نقطة و يأتى بيراميدز خلف الأهلى برصيد 70 نقطة.

KORA ONLINE مشاهدة مباراة الزمالك و الاسماعيلى اليوم

بث مباشر الزمالك والاسماعيلى على استاد بترو سبورت فى تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الامارات و المباراة منقولة حصرياً على قنوات أون سبورت الرياضية، و قناة النيل للرياضة، و قناة تايم سبورت الرياضية.

بث مباشر الزمالك والاسماعيلى

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم,رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي اليوم,مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر, بث مباشر مباراة الزمالك اليوم, بث مباشر مباريات الدورى المصرى ,رابط مباراة الزمالك اليوم,رابط مباراة الإسماعيلي اليوم,مباراة الزمالك بث مباشر,الزمالك بث مباشر,مباراة الإسماعيلي بث مباشر,الإسماعيلي بث مباشر,مباراة الزمالك مباشر,مباراة الإسماعيلي مباشر,يلا شوت،كورة ستار،يلا كورة مشاهدة الزمالك والاسماعيلى

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: عماد السيد.

Advertisements

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمد عبدالغني، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم :عمر السعيد.

قناة اون سبورت الرياضية اختارت المعلق الرياضى حاتم بطيشة للتعليق على المباراة

فريق الزمالك قبل مباراة اليوم في المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 69 نقطة بينما يدخل فريق الإسماعيلي اللقاء برصيد 43 نقطة في المركز السابع.